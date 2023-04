Il bacio appassionato: Keanu Reeves e Alexandra Grant danno spettacolo sul red carpet (Di lunedì 17 aprile 2023) Alexandra Grant e Keanu Reeves stupiscono tutti sul red carpet del attend the MOCA Gala 2023 a Los Angeles con una bacio appassionato. E inaspetattato. La domanda è: perché non si sposano? La risposta lascia senza parole… (foto Getty) Una relazione decisamente calda quella di Keanu Reeves e di Alexandra Grant. Che è appena diventata bollente. Sul red carpet. A favore di fotografi e telecamere. Così non li avevamo mai visti. Anzi. Così non avevamo mai visto lui in quasi 40 anni di carriera. Passati a evitare con cura gli obbiettivi e a cercare di vincere la timidezza quando è costretto a essere il centro dell’attenzione. La storia d’amore con l’artsita Grant, invece, ... Leggi su amica (Di lunedì 17 aprile 2023)stupiscono tutti sul reddel attend the MOCA Gala 2023 a Los Angeles con una. E inaspetattato. La domanda è: perché non si sposano? La risposta lascia senza parole… (foto Getty) Una relazione decisamente calda quella die di. Che è appena diventata bollente. Sul red. A favore di fotografi e telecamere. Così non li avevamo mai visti. Anzi. Così non avevamo mai visto lui in quasi 40 anni di carriera. Passati a evitare con cura gli obbiettivi e a cercare di vincere la timidezza quando è costretto a essere il centro dell’attenzione. La storia d’amore con l’artsita, invece, ...

