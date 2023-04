Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreadortenzio : Iccrea, 'nel 2022 utile #Bcc Factoring a 1,5 milioni' - #banche Economia - ANSA - fisco24_info : Iccrea, 'nel 2022 utile Bcc Factoring a 1,5 milioni': Salgono i volumi a 2,2 miliardi di euro -

Bcc Factoring, la società di factoring del gruppo Bcc, chiude il 2022 con un aumento dei volumi e un utile a 1,5 milioni di euro. Come si legge nella nota del gruppo cooperativo, i volumi (turnover) sono risultati in crescita del 15% sul 2021 a 2,...... Unicredit, Banco BPM, Gruppoe BPER Banca , tutti istituti che operano come banche ...depositi ha iniziato a rallentare nella prima metà del 2022 e prevediamo che questa tendenza acceleri...... Unicredit , Banco BPM , Gruppoe BPER Banca , tutti istituti che operano come banche ...depositi ha iniziato a rallentare nella prima metà del 2022 e prevediamo che questa tendenza acceleri...

Iccrea, 'nel 2022 utile Bcc Factoring a 1,5 milioni' - Economia Agenzia ANSA

Bcc Factoring, la società di factoring del gruppo Bcc Iccrea, chiude il 2022 con un aumento dei volumi e un utile a 1,5 milioni di euro. (ANSA) ...Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ...