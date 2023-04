Ibrahimovic: “C’è solo un calciatore che mi è superiore” (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Milan, campione d’Italia lo scorso anno, in questa stagione non sta brillando in campionato. I rossoneri si trovano al quarto posto in Serie A con cinquantatré punti. Il distacco tra la squadra milanese ed il Napoli, primo, è di addirittura ventidue punti. Durante lo scorso anno uno dei protagonisti della scalata rossonera è stato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Milan, campione d’Italia lo scorso anno, in questa stagione non sta brillando in campionato. I rossoneri si trovano al quarto posto in Serie A con cinquantatré punti. Il distacco tra la squadra milanese ed il Napoli, primo, è di addirittura ventidue punti. Durante lo scorso anno uno dei protagonisti della scalata rossonera è stato L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalvoMacca : @Fuerteapache94 Vabbè dai… ancora la gente è convinta che Moggi chiuse Paparesta nello spogliatoio e poi ricordo an… - SacroFuoco : @ilFrank77 Impazzire per Theo l'antisportivo e invocare Materazzi ???????? c'è della genialità. Ma per ogni Matera… - sportli26181512 : Emerson in gol a 42 anni: chi è il brasiliano che ha superato Ibrahimovic: Emerson in gol a 42 anni: chi è il brasi… - Avalance345 : @Bukaniere @off___gio @el__cantero In societa' c'e' in grande mentore come Paolo Maldini e nello spogliatoio hanno… - DaffodilsForU : 'c'è il secondo allenatore di pioli, ovvero ibrahimovic' Mi sto sentendo male -

Sabatini a CM: 'Juventopoli 2023, non esiste 'sistema' senza 'sistemisti' Alcuni di loro ne beneficiarono poi, tipo Ibrahimovic che passò all'Inter e Cannavaro che volò a Madrid: effetti collaterali, chiaramente visibili nel calciomercato. Il calcio italiano fino ad allora ... #MilanSpace vi regala San Siro: Napoli - Milan, round II Anche se Ibrahimovic non è in lista Champions ma è sempre al fianco della squadra. Il Milan ha in rosa gente come Theo Hernandez , che ha già vinto la Champions League con il Real Madrid, Olivier ... SCOOP Calciopoli, dossier Meani: l'addetto agli arbitri del Milan che teneva in pugno la Serie A Quindi, il ricorso sulla squalifica di tre giornate allo juventino Zlatan Ibrahimovic , che saltò la detta gara contro il Milan, per via della mancata testimonianza del guardalinee Griselli sulla ... Alcuni di loro ne beneficiarono poi, tipoche passò all'Inter e Cannavaro che volò a Madrid: effetti collaterali, chiaramente visibili nel calciomercato. Il calcio italiano fino ad allora ...Anche senon è in lista Champions ma è sempre al fianco della squadra. Il Milan ha in rosa gente come Theo Hernandez , che ha già vinto la Champions League con il Real Madrid, Olivier ...Quindi, il ricorso sulla squalifica di tre giornate allo juventino Zlatan, che saltò la detta gara contro il Milan, per via della mancata testimonianza del guardalinee Griselli sulla ... Il Monza vuole Ibra | Serie A Calciomercato.com