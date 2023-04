(Di lunedì 17 aprile 2023) Il ministero dell'Istruzione talebano ha deciso di sospendere ledi tutte lecomunitarieda organizzazioni non governative (Ong) nelle province di Kandahar e Helmand in ...

Da quando ihanno preso il potere in Afghanistan nell'agosto 2021, hanno applicato regole severe, soprattutto nel campo dell'istruzione femminile. Le ragazze non possono proseguire dopo il ...Da quando ihanno preso il potere in Afghanistan nell'agosto 2021, hanno applicato regole severe, soprattutto nel campo dell'istruzione femminile. Le ragazze non possono proseguire dopo il ...

I talebani sospendono le attività delle scuole gestite dalle Ong - Asia Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Il ministero dell'Istruzione talebano ha deciso di sospendere le attività di tutte le scuole ... ha però affermato che la sospensione è temporanea. Da quando i talebani hanno ...Il governo talebano ha ordinato la sospensione temporanea di tutte le attività educative in due province del sud dell’Afghanistan, estendendo le restrizioni ...