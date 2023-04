I Santi di Martedì 18 Aprile 2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Sant’ ANTUSA DI COSTANTINOPOLI Vergine, principessa imperiale Costantinopoli, 750 ca. – 801In data odierna il Martyrologium Romanum commemora la santa principessa Antusa, vergine, figlia dell’imperatore iconoclasta Costantino V Coprònimo. Sant’Antusa aiutò i poveri, liberò gli schiavi, costruì chiese e monasteri e ricevette l’abito monastico dal santo vescovo Tarasio. La tradizione orientale la vuole anche morta martire, ma questa versione dei fatti non è contemplata dal martirologio latino….www.Santiebeati.it/dettaglio/92528 San PUSICIO Martire www.Santiebeati.it/dettaglio/49920 Sant’ EUSEBIO DI FANO Vescovo † 18 maggio 526www.Santiebeati.it/dettaglio/49930 Sant’ AMADIO AMIDEI Fondatore † 18 Aprile 1266Sant’Amadio nel gruppo dei Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Sant’ ANTUSA DI COSTANTINOPOLI Vergine, principessa imperiale Costantinopoli, 750 ca. – 801In data odierna il Martyrologium Romanum commemora la santa principessa Antusa, vergine, figlia dell’imperatore iconoclasta Costantino V Coprònimo. Sant’Antusa aiutò i poveri, liberò gli schiavi, costruì chiese e monasteri e ricevette l’abito monastico dal santo vescovo Tarasio. La tradizione orientale la vuole anche morta martire, ma questa versione dei fatti non è contemplata dal martirologio latino….www.ebeati.it/dettaglio/92528 San PUSICIO Martire www.ebeati.it/dettaglio/49920 Sant’ EUSEBIO DI FANO Vescovo † 18 maggio 526www.ebeati.it/dettaglio/49930 Sant’ AMADIO AMIDEI Fondatore † 181266Sant’Amadio nel gruppo deiSette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rik_tone : RT @vi_dico: La settimana degli juventini: - Lunedì: Report - Martedì: gufare i pulcinella - Mercoledì: pregare i santi per il +15 - Gioved… - GiorgiaJG : RT @vi_dico: La settimana degli juventini: - Lunedì: Report - Martedì: gufare i pulcinella - Mercoledì: pregare i santi per il +15 - Gioved… - Jampix : RT @vi_dico: La settimana degli juventini: - Lunedì: Report - Martedì: gufare i pulcinella - Mercoledì: pregare i santi per il +15 - Gioved… - Clabest2 : RT @vi_dico: La settimana degli juventini: - Lunedì: Report - Martedì: gufare i pulcinella - Mercoledì: pregare i santi per il +15 - Gioved… - peppusu : RT @vi_dico: La settimana degli juventini: - Lunedì: Report - Martedì: gufare i pulcinella - Mercoledì: pregare i santi per il +15 - Gioved… -

Arma piange "Tino" Bolla I funerali domani, martedì 18 aprile, nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia, alle ore 16:00. Giovanna Esposito a Gualtieri con i suoi paesaggi interiori Visitarla vale la pena e può essere fatto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 13 e ...ed è stata anche l'occasione per presentare il libro "7 Storie per i tuoi occhi" di Simone Santi (... Diocesi: Bologna, le celebrazioni presiedute dal card. Zuppi per i centenari di mons. Novello Pederzini e della beata Savina Petrilli Novello Pederzini, nella mattinata di domani, domenica 16 aprile, nella chiesa dei Santi Andrea e ... Infine, martedì 18 e mercoledì 19 aprile l'arcivescovo guiderà a Rimini le "Giornate dopo Pasqua" ... I funerali domani,18 aprile, nella Chiesa Parrocchiale deiGiuseppe e Antonio di Arma di Taggia, alle ore 16:00.Visitarla vale la pena e può essere fatto tutti i giorni, tranne il, dalle 10 alle 13 e ...ed è stata anche l'occasione per presentare il libro "7 Storie per i tuoi occhi" di Simone(...Novello Pederzini, nella mattinata di domani, domenica 16 aprile, nella chiesa deiAndrea e ... Infine,18 e mercoledì 19 aprile l'arcivescovo guiderà a Rimini le "Giornate dopo Pasqua" ... “Quasi tutti i Santi giorni: santi antichi in veste contemporanea ... Casale News