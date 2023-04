«I non residenti lascino le case per controlli di polizia», il volantino fuori dai condomini è una truffa: l’allerta del Viminale (Di lunedì 17 aprile 2023) All’apparenza sembrava una circolare del Ministero dell’Interno che invitava i «non residenti» a lasciare le abitazioni per permettere alla polizia di fare dei controlli. Quel volantino affisso in diversi condomini in tutta Italia era però una truffa, come segnala la stessa polizia sui suoi canali social. Il foglio veniva affisso sulle facciate di case e condomini, spiega l’account Twitter della polizia di Stato, con l’ordine di fatto a chi non aveva la residenza di tornare là dove risultavano effettivamente residenti: «È evidentemente una truffa da non assecondare». La polizia spiega quindi che quel foglio «non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale», ed è ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) All’apparenza sembrava una circolare del Ministero dell’Interno che invitava i «non» a lasciare le abitazioni per permettere alladi fare dei. Quelaffisso in diversiin tutta Italia era però una, come segnala la stessasui suoi canali social. Il foglio veniva affisso sulle facciate di, spiega l’account Twitter delladi Stato, con l’ordine di fatto a chi non aveva la residenza di tornare là dove risultavano effettivamente: «È evidentemente unada non assecondare». Laspiega quindi che quel foglio «non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale», ed è ...

