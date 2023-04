I look più belli del Coachella: lo spettacolo sopra e sotto il palco (Di lunedì 17 aprile 2023) Life&People.it Si è chiuso in modo trionfale il primo weekend della ventiduesima edizione del Coachella, uno dei Festival musicali più attesi dell’anno in scena come da tradizione all’Empire Polo Club in Indio, nella Coachella Valley (California). Un’annata che passerà allo storia in quanto considerata una delle più inclusive di sempre. Per la prima volta dalla sua fondazione infatti sono stati selezionati tre headliner con origini e provenienze diverse. Stiamo parlando del re della latin urban music Bad Bunny, delle sudcoreane Blackpink e dello statunitense Frank Ocean, tornato sul palco dopo anni e anni di silenzio. Un grande spettacolo sopra e sotto il palco, con outfit ricercati nei minimi dettagli e pronti a dettare tendenze: scopriamo i migliori ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 17 aprile 2023) Life&People.it Si è chiuso in modo trionfale il primo weekend della ventiduesima edizione del, uno dei Festival musicali più attesi dell’anno in scena come da tradizione all’Empire Polo Club in Indio, nellaValley (California). Un’annata che passerà allo storia in quanto considerata una delle più inclusive di sempre. Per la prima volta dalla sua fondazione infatti sono stati selezionati tre headliner con origini e provenienze diverse. Stiamo parlando del re della latin urban music Bad Bunny, delle sudcoreane Blackpink e dello statunitense Frank Ocean, tornato suldopo anni e anni di silenzio. Un grandeil, con outfit ricercati nei minimi dettagli e pronti a dettare tendenze: scopriamo i migliori ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Soleil_stasi : Vi siete divertiti di più a giudicare i look di #backtoschool o a esaminare la scienza e grammatica di #UnArmadioPerDue ? ?? - LauraA935 : Giulia ogni giorno è sempre più bella e lascia senza parole: look stratosferico ?????????????????? #giuliasalemi… - folierose : questo è stato il look più bello - verrilloluca90 : @AlessioTresca @BITCHYFit Ma xchè far notare un DATO DI FATTO deve passare come invidia? Annalisa è passata da can… - Foggy9748 : RT @rosanna97219682: #donnalisi il rosa è sempre la scelta giusta, ma poi vogliamo dire che finalmente vediamo look con pantaloni o jeans p… -