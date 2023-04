I gufi della mala-economia smentiti anche dall'inflazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil italiano per il 2023 dallo 0,6 allo 0,7%. L’Italia insieme alla Francia e alla Spagna vedono dati positivi in termini di crescita, al contrario della Germania che potrebbe tornare in recessione (-0,1% nel 2023). Secondo il Documento di economia e finanza (Def) la nostra crescita per quest’anno sarà dello 0,9%, dato rivisto al rialzo in confronto al Dpb di novembre, dove la crescita nel 2023 era fissata allo 0,6% e oggi l’Istat ha rivisto a ribasso il dato sull’inflazione di marzo fissandolo al 7,6%. Nel mese passato, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi abbia registrato una diminuzione dello 0,4% su base mensile. I prezzi dei beni alimentari, per la cura ... Leggi su panorama (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil italiano per il 2023o 0,6 allo 0,7%. L’Italia insieme alla Francia e alla Spagna vedono dati positivi in termini di crescita, al contrarioGermania che potrebbe tornare in recessione (-0,1% nel 2023). Secondo il Documento die finanza (Def) la nostra crescita per quest’anno sarà dello 0,9%, dato rivisto al rialzo in confronto al Dpb di novembre, dove la crescita nel 2023 era fissata allo 0,6% e oggi l’Istat ha rivisto a ribasso il dato sull’di marzo fissandolo al 7,6%. Nel mese passato, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi abbia registrato una diminuzione dello 0,4% su base mensile. I prezzi dei beni alimentari, per la cura ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gio091158 : RT @ChrisRicchiuti: L’economia italiana tiene e cresce più del previsto. Smentiti i gufi catastrofisti che con il #GovernoMeloni prevedeva… - giangoSGV : RT @vaniacavi: @giangoSGV il responsabile economico della lega Bagnai non ci aveva pensato a questa soluzione se no ti pare che non ce lo… - vaniacavi : @giangoSGV il responsabile economico della lega Bagnai non ci aveva pensato a questa soluzione se no ti pare che n… - joseseiperme : Le dinamiche delle due lussazioni di Ola e Tammy, nemmeno riviste 100 volte sembrano così 'violente'. Manco fossero… - Vincenz48559381 : @pisto_gol Quella del fegato spappolato è una patologia molto nota tra i giornslisti/gufi italiani e rappresenta la… -