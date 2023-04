I Gemelli di Guidonia a ‘Only Fun’: «Il nostro segreto? Essere originali, sinceri e attuali» (Di lunedì 17 aprile 2023) Torna, con un nuovo appuntamento in prima serata ogni lunedì sul NOVE, Only Fun, lo show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. Giunta alla sua terza edizione, la produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery conferma la sua formula e porta sul palco un ricco cast di comici. E tra le new entry 2023 ci sono i Gemelli di Guidonia . “Per noi è tutta una scoperta ed è una bellissima scoperta”, ci racconta il trio. “Sapevamo già di un clima molto accogliente e rilassato, di amicizia, e ne abbiamo avuto conferma venendo qui”. Un’occasione di confronto, anche. “Sì, abbiamo conosciuto tanti nuovi comici ed è veramente una famiglia. Siamo onorati di calcare il parco insieme ad attori comici e cabarettisti che hanno fatto la storia di un genere, come per esempio Enrico Bertolino, Max Cavallari e Giuseppe Giacobazzi . Per noi che ci ... Leggi su funweek (Di lunedì 17 aprile 2023) Torna, con un nuovo appuntamento in prima serata ogni lunedì sul NOVE, Only Fun, lo show comico condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini. Giunta alla sua terza edizione, la produzione Colorado Film per Warner Bros. Discovery conferma la sua formula e porta sul palco un ricco cast di comici. E tra le new entry 2023 ci sono idi. “Per noi è tutta una scoperta ed è una bellissima scoperta”, ci racconta il trio. “Sapevamo già di un clima molto accogliente e rilassato, di amicizia, e ne abbiamo avuto conferma venendo qui”. Un’occasione di confronto, anche. “Sì, abbiamo conosciuto tanti nuovi comici ed è veramente una famiglia. Siamo onorati di calcare il parco insieme ad attori comici e cabarettisti che hanno fatto la storia di un genere, come per esempio Enrico Bertolino, Max Cavallari e Giuseppe Giacobazzi . Per noi che ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Only Fun – Comico Show 3, i Gemelli di Guidonia a TvBlog: “Giocheremo con i cantanti immaginati in diverse situazio… - aleniggaz : RT @SerieTvserie: Only Fun – Comico Show, i Gemelli di Guidonia: intervista a TvBlog - Giuly_ebasta : RT @SerieTvserie: Only Fun – Comico Show, i Gemelli di Guidonia: intervista a TvBlog - GemelliGuidonia : RT @SerieTvserie: Only Fun – Comico Show, i Gemelli di Guidonia: intervista a TvBlog - SerieTvserie : Only Fun – Comico Show 3, i Gemelli di Guidonia a TvBlog: “Giocheremo con i cantanti immaginati in diverse situazio… -