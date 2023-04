I critici? Smentiti I primi sei mesi di Meloni secondo il Washington Post

(Di lunedì 17 aprile 2023) Giorgiaha sfidato i profeti di sventura, soprattutto oltre i confini italiani. E dopo il panettone è riuscita a mangiare anche la colomba. Così ilche, in un editoriale vergato da Lee Hockstader, traccia un bilancio positivo deiseial governo. Un altro endorsement di peso dopo quelli di Times, Wsj, Economist, Figaro, Faz. Non è stato messo in risalto solo il fatto di essere la prima donna premier della Repubblica italiana, o il fatto di essere la leader più di destra dalla seconda guerra mondiale. Quanto il quesito che tutto il mondo si èo dopo il giuramento dello scorso 22 ottobre, ovvero se sarebbe stata ancora in carica oltre Natale. Il quotidiano americano si è fatto la domanda e si è dato la risa, evidenziando che ...

... quando il rapper milanese si è esibito in un freestyle con versiverso vari esponenti del ... Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non, dovranno ......di Fedez a Sanremo 2023 dopo che il rapper milanese si è esibito in un freestyle con versi... Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non, dovranno ...... quando il rapper milanese si è esibito in un freestyle con versiverso vari esponenti del ... Dettagli inquietanti che stanno venendo fuori e che, se confermati o meglio non, dovranno ...