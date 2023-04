I crediti deteriorati mandano in tilt la Via della Seta (Di lunedì 17 aprile 2023) Le crepe, già di una certa profondità, erano comparse da tempo. Ma ora la Via della Seta rischia di finire in un pozzo dal quale sarà difficile uscire. In principio la Cina aveva dovuto fare i conti con i primi, clamorosi, voltafaccia. Paesi finiti nello scacchiere del Dragone, che però non ne hanno voluto sapere di mettersi in casa propria un inquilino scomodo e ingombrante come quello cinese: in altre parole di indebitarsi per realizzare opere e infrastrutture a volte strategiche, altre volte no. Sì, perché il senso profondo della Via della Seta è proprio questo. Pechino mette i soldi, realizza l’opera, il Paese destinatario ne usufruisce e nel mentre ripaga il debito. Come più volte raccontato da Formiche.net, la natura dei prestiti cinesi è piuttosto opaca, quando non vessatoria. Per questo il ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) Le crepe, già di una certa profondità, erano comparse da tempo. Ma ora la Viarischia di finire in un pozzo dal quale sarà difficile uscire. In principio la Cina aveva dovuto fare i conti con i primi, clamorosi, voltafaccia. Paesi finiti nello scacchiere del Dragone, che però non ne hanno voluto sapere di mettersi in casa propria un inquilino scomodo e ingombrante come quello cinese: in altre parole di indebitarsi per realizzare opere e infrastrutture a volte strategiche, altre volte no. Sì, perché il senso profondoViaè proprio questo. Pechino mette i soldi, realizza l’opera, il Paese destinatario ne usufruisce e nel mentre ripaga il debito. Come più volte raccontato da Formiche.net, la natura dei prestiti cinesi è piuttosto opaca, quando non vessatoria. Per questo il ...

