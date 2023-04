Hypnotic | Ben Affleck indaga sulla scomparsa della figlia nel nuovo trailer

(Di lunedì 17 aprile 2023) Benè il protagonista delthriller intitolato, in arrivo a maggio nelle sale, di cui è stato condivido uninedito. Il filmarriverà nei cinema di tutto il mondo a maggio e online è stato condiviso unche regala delle sequenze inedite del progetto. Nel video si assiste a dei crimini compiuti grazie alla capacità di influenzare i comportamenti altrui e sviare i poliziotti. Un detective si ritrova così coinvolto nella strana situazione, dovendo andare alla ricerca. Il protagonista di, diretto da Robert Rodriguez, è l'attore Bennella parte del detective Danny Rourke. Determinato a trovare la ...

Affleck al centro del domino nel nuovo poster del film di Robert Rodriguez Accanto all'attore, il cast è composto da Alice Braga, JD Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie ...A un mese dalla sua uscita nelle sale americane, arriva in rete un nuovo poster per, ritorno alla regia di Robert Rodriguez conAffleck protagonista. La nuova locandina vede Affleck al centro di un complesso domino, proprio per suggerire la natura complessa del thriller ..., il nuovo poster del film mostraAffleck protagonista della scena La storia divedrà protagonistaAffleck nel ruolo del detective della polizia Danny Rourke, alle prese con ...

Hypnotic, Ben Affleck è pronto all'azione nel nuovo poster ufficiale ... ComingSoon.it

Ben Affleck è il protagonista del nuovo thriller intitolato Hypnotic, in arrivo a maggio nelle sale, di cui è stato condivido un trailer inedito. Il film Hypnotic arriverà nei cinema di tutto il mondo ...La nuova pellicola diretta da Rodriguez e con Ben Affleck protagonista arriverà nelle sale americane il mese prossimo.