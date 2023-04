House of the Dragon: la stagione 2 riprenderà immediatamente dal finale della prima (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo showrunner Ryan Condal ha stuzzicato i fan su quello che potranno aspettarsi dalla nuova stagione di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade. Dopo lo straordinario successo della prima stagione di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade, l'attesa dei fan è alle stelle per l'arrivo della seconda (le riprese sono iniziate nei giorni scorsi). A rivelare nuovi dettagli ci ha pensato lo showrunner Ryan Condal, ospite dell'evento Contenders TV. "Sono entusiasta di poter riprendere da dove avevamo lasciato, ovvero dal finale della prima. Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionali della narrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Lo showrunner Ryan Condal ha stuzzicato i fan su quello che potranno aspettarsi dalla nuovadiof the, serie prequel de Il Trono di Spade. Dopo lo straordinario successodiof the, serie prequel de Il Trono di Spade, l'attesa dei fan è alle stelle per l'arrivoseconda (le riprese sono iniziate nei giorni scorsi). A rivelare nuovi dettagli ci ha pensato lo showrunner Ryan Condal, ospite dell'evento Contenders TV. "Sono entusiasta di poter riprendere da dove avevamo lasciato, ovvero dal. Ora possiamo rientrare nei ritmi più tradizionalinarrazione e di Game of Thrones. Abbiamo sempre ...

