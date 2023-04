House of the Dragon 2: la trama ripartirà dal finale della prima (Di lunedì 17 aprile 2023) La trama di House of the Dragon 2, che arriverà in Italia su SKY e NOW, inizierà immediatamente dopo i fatti della prima stagione Lo showrunner Ryan Condal ha stuzzicato i fan su quello che potranno aspettarsi dalla nuova stagione di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade. In particolare, la seconda stagione prenderà le mosse dai fatti narrati nel finale della prima stagione. Dopo lo straordinario successo di House of the Dragon, serie prequel de Il Trono di Spade, l’attesa dei fan è alle stelle per l’arrivo della seconda stagione. Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi, e a rivelare nuovi dettagli ci ha pensato lo showrunner, ospite dell’evento ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 aprile 2023) Ladiof the2, che arriverà in Italia su SKY e NOW, inizierà immediatamente dopo i fattistagione Lo showrunner Ryan Condal ha stuzzicato i fan su quello che potranno aspettarsi dalla nuova stagione diof the, serie prequel de Il Trono di Spade. In particolare, la seconda stagione prenderà le mosse dai fatti narrati nelstagione. Dopo lo straordinario successo diof the, serie prequel de Il Trono di Spade, l’attesa dei fan è alle stelle per l’arrivoseconda stagione. Le riprese sono iniziate nei giorni scorsi, e a rivelare nuovi dettagli ci ha pensato lo showrunner, ospite dell’evento ...

