Hollywood, gli sceneggiatori pronti allo sciopero: «Compensi al palo da 10 anni mentre gli Studios si godono il boom di film e serie tv» (Di lunedì 17 aprile 2023) E se Hollywood chiudesse I battenti? Il rischio di una sospensione delle attività dell'industria Usa del cinema è spuntato all'improvviso oggi quando i giornali americani hanno dato la notizia che gli sceneggiatori del Paese sono pronti a entrare in sciopero a partire dal 1° maggio. I sindacati del settore hanno fatto sapere, infatti, di avere un sostegno granitico tra gli sceneggiatori di cinema e tv per una sospensione di tutti i lavori alla scadenza del contratto di categoria attualmente in vigore con gli Studiosi di Hollywood. Che scade, per l'appunto, tra meno di due settimane. Le sigle sindacali hanno fatto sapere che il disagio per le condizioni contrattuali è tale da aver spinto il 98% degli affiliati a votare per acconsentire allo ...

