Holger Rune avvisa Sinner | “Voglio batterlo anche a Roma Il pubblico non mi ha rispettato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Andrey #Rublev è il nuovo campione del Masters 1000 di Montecarlo! ?? Il russo supera Holger Rune recuperando dall… - Eurosport_IT : Rublev trionfa a Monte-Carlo ???? Andrey conquista il primo Masters 1000 della carriera superando Holger Rune in rim… - FiorinoLuca : Jannik #Sinner supera Lorenzo #Musetti e raggiunge Holger #Rune al penultimo atto di Montecarlo. L’altoatesino ap… - anexplodedview : Un pessimo articolo da chi dovrebbe difendere l’etica del tennis e diffonderne i valori e la bellezza prima di tutt… - livetennisit : Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Casper Ruud al n.3 del mondo. Holger Rune scavalca Jannik Sinner -

...2023) 1 Novak Djokovic (SRB) 7.240 punti 2 Carlos Alcaraz (ESP) 6.770 3 Casper Ruud (NOR) 5.255 +1 4 Daniil Medvedev 5.240 +1 5 Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.950 - 2 6 Andrey Rublev 4.380 7(...Nella finale del Montecarlo Masters 1000, Andrey Rublev batte in rimonta (5 - 7, 6 - 2, 7 - 5) il 19enne talento danesein circa due ore e mezza di ...MONTECARLO (MONACO) - È svanito nella finale persa contro Andrey Rublev peril sogno di vincere l'Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione . E anche in questa occasione, come durante la tirata semifinale vinta contro l'azzurro Jannik Sinner , il 19enne ...

Jannik Sinner cade nella trappola danese: come lo ha fregato Rune Liberoquotidiano.it

Il russo ha battuto Holger Rune con il punteggio di 5-7, 6-2, 7-5 dopo 2 ore e 34 minuti di battaglia dove Rublev ha fatto valere nei momento topici la maggior esperienza. Rune, come successo sempre ...Il russo si aggiudica il titolo battendo Rune in tre set molto combattuti: “Nelle finali precedenti non ero pronto. Qui mi sono detto che dovevo crederci no alla fine” ...