Hockey ghiaccio femminile, Mondiali 2023: l'Italia inizia con un ko all'overtime contro la Corea del Sud (Di lunedì 17 aprile 2023) inizia con una sconfitta ai supplementari il cammino dell'Italia di Hockey ghiaccio femminile ai Mondiali di 1a Divisione Gruppo B che hanno preso il via nella giornata odierna a Suwon in Corea del Sud. Il primo impegno delle azzurre allenate da coach Massimo Fedrizzi era proprio contro le padrone di casa e, come detto, è arrivato un ko al termine di una sfida molto equilibrata. Corea del Sud – Italia 2-1 dopo overtime: dopo un primo periodo concluso a reti bianche, la sfida viene sbloccata al minuto 22:49 da Lee Eun-Ji che realizza il vantaggio dopo un assist di Park Yoon-Jung. Le azzurre però rispondono immediatamente con la rete di Furlani al minuto 24:24 su assist di Fantin. Il terzo periodo si conferma ancora decisamente ...

