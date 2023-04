Ho fatto le melanzane ripiene ma con sole verdure, 170 kcal! (Di lunedì 17 aprile 2023) Le melanzane gratinate ripiene di verdure. Solo 170 calorie! A tavola la noia è sempre dietro l’angolo. Probabilmente l’unica legge che vale per tutti e dappertutto, in cucina, è quella del cambiamento. Guai fossilizzarsi, bisogna sempre provare qualcosa di nuovo. La ricetta che ti proponiamo qua sotto è appunto il tentativo di suggerire qualcosa di nuovo e inusuale, diverso dal solito e stuzzicante. Con queste melanzane gratinate ripiene potrete gustare una cena super leggera ma anche super gustosa. Siamo certi che prima che vi venga a noia passerà molto tempo. Vediamo come si prepara. Tempi ? Tempo di preparazione: 15 minuti ? Per la cottura: 1 ora e 10 minuti ? In totale: 1 ora e 25 minuti ?Porzioni: quattro ? Calorie: 170 a porzione melanzane ripiene di ... Leggi su donnaup (Di lunedì 17 aprile 2023) Legratinatedi. Solo 170 calorie! A tavola la noia è sempre dietro l’angolo. Probabilmente l’unica legge che vale per tutti e dappertutto, in cucina, è quella del cambiamento. Guai fossilizzarsi, bisogna sempre provare qualcosa di nuovo. La ricetta che ti proponiamo qua sotto è appunto il tentativo di suggerire qualcosa di nuovo e inusuale, diverso dal solito e stuzzicante. Con questegratinatepotrete gustare una cena super leggera ma anche super gustosa. Siamo certi che prima che vi venga a noia passerà molto tempo. Vediamo come si prepara. Tempi ? Tempo di preparazione: 15 minuti ? Per la cottura: 1 ora e 10 minuti ? In totale: 1 ora e 25 minuti ?Porzioni: quattro ? Calorie: 170 a porzionedi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SignorTrofimov : RT @ca__ba: - Ti ho fatto il bonifico. - Passa che ho preparato le melanzane ripiene. - Sì, della tua taglia c’è. Si dovrebbe vivere così… - L5Lorenzo : Zero minuti di primo tempo visti Ma ho fatto delle polpette di melanzane molto invitanti ?? - GiacomoPiazza5 : @anzianazozzona @wannabebaol Mi sembrano melanzane fritte, quindi nulla di bruciato. Io ho fatto questa oggi - Alex_myprotege : ho appena fatto una lasagna bianca con le melanzane fritte, amici sono la maga della besciamella - serafinehogws : @lindahogws Dille 'mamma io apprezzo il tuo impegno ma perché non vuoi le melanzane cosa ti ho fatto?? Non mi ami più???* -