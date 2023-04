“Ho comprato la casa senza mutuo a 21 anni grazie al lavoro di tiktoker ma ho ricevuto molti commenti brutti”: l’influencer piange e si scusa (Di lunedì 17 aprile 2023) La quantità di storie che arrivano da Tik Tok e che vengono poi riprese dai siti di mezzo mondo è pazzesca. Stavolta parliamo di Katylee Bailey, una 21enne di Bradford, West Yorkshire. Stando al Telegraph, la ragazza ha iniziato il suo lavoro come tiktoker “per gioco” ma adesso guadagna circa mille sterline per ogni video postato e ha abbandonato gli studi per seguire a tempo pieno la carriera social. Pochi giorni fa, Bailey ha postato un video nel quale festeggiava con una bottiglia di champagne: “Ho comprato casa a 21 anni senza mutuo. Pronta per un nuovo capitolo della mia vita”. Come racconta il Daily Mail, però, le reazioni del suoi follower non sono state quelle che lei sperava: “Che tristezza vedere gente che lavora il minimo ottenere questo e altri che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) La quantità di storie che arrivano da Tik Tok e che vengono poi riprese dai siti di mezzo mondo è pazzesca. Stavolta parliamo di Katylee Bailey, una 21enne di Bradford, West Yorkshire. Stando al Telegraph, la ragazza ha iniziato il suocome“per gioco” ma adesso guadagna circa mille sterline per ogni video postato e ha abbandonato gli studi per seguire a tempo pieno la carriera social. Pochi giorni fa, Bailey ha postato un video nel quale festeggiava con una bottiglia di champagne: “Hoa 21. Pronta per un nuovo capitolo della mia vita”. Come racconta il Daily Mail, però, le reazioni del suoi follower non sono state quelle che lei sperava: “Che tristezza vedere gente che lavora il minimo ottenere questo e altri che si ...

