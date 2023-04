“Ho avuto una grave malattia, tanta paura”. Paola Ferrari, la rivelazione sciocca il pubblico (Di lunedì 17 aprile 2023) Grande apprensione del pubblico per le affermazioni di Paola Ferrari, che ha rivelato di aver fatto i conti con una brutta malattia. La conduttrice televisiva ha deciso di aprirsi completamente e di raccontarsi a 360 gradi a La Verità, dove si è sentita di dire qualcosa di molto personale successo pochissimo tempo fa. Ma, come abbiamo appena detto, ha avuto tempo e voglia di soffermarsi anche su altre tematiche, a partire da Giorgia Meloni, che è diventata la prima presidente del Consiglio donna in Italia. Paola Ferrari, prima di dedicarsi alla malattia e di rivelare qualche particolare in più, ha esclamato a proposito della leader di Fratelli d’Italia: “Lei è la donna che ha dimostrato che col merito si arriva al traguardo, mi ha colpito moltissimo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023) Grande apprensione delper le affermazioni di, che ha rivelato di aver fatto i conti con una brutta. La conduttrice televisiva ha deciso di aprirsi completamente e di raccontarsi a 360 gradi a La Verità, dove si è sentita di dire qualcosa di molto personale successo pochissimo tempo fa. Ma, come abbiamo appena detto, hatempo e voglia di soffermarsi anche su altre tematiche, a partire da Giorgia Meloni, che è diventata la prima presidente del Consiglio donna in Italia., prima di dedicarsi allae di rivelare qualche particolare in più, ha esclamato a proposito della leader di Fratelli d’Italia: “Lei è la donna che ha dimostrato che col merito si arriva al traguardo, mi ha colpito moltissimo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Il pareggio sta strettissimo al #Milan, e nonostante le tante seconde linee in campo a #Bologna ha avuto molte oc… - dottorbarbieri : Se avete avuto una brutta giornata, pensate all'ufficiale giudiziario che ha fatto SFONDARE la porta della casa del… - LaVeritaWeb : Una spirale di violenza simile a Roma non la si respirava da tempo. Per comprendere cosa stia accadendo La Verità h… - imgiuliahepburn : @LaGrevia Ti capisco cara, anche per me c'è una persona che mi ha fatto tanto, ma tanto male, ma continua ad essere… - mar_lan15 : RT @atterismo: Voglio tornare a quando avevo 12 anni e non vedevo l’ora di diventare grande, ero piena di speranze credevo che avrei avuto… -