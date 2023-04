Highlights e gol Fiorentina-Atalanta 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di lunedì 17 aprile 2023) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Fiorentina-Atalanta 1-1, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Franchi una perla di Maehle sblocca il primo tempo a favore della Dea, nella ripresa discusso rigore per i padroni di casa dopo un consulto al Var e arriva il pareggio da parte di Cabral dagli undici metri e finisce in parità. Di seguito ecco le immagini salienti di Fiorentina-Atalanta. LE PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la trentesima giornata di. Al Franchi una perla di Maehle sblocca il primo tempo a favore della Dea, nella ripresa discusso rigore per i padroni di casa dopo un consulto al Var e arriva il pareggio da parte di Cabral dagli undici metri e finisce in parità. Di seguito ecco le immagini salienti di. LE PAGELLE SportFace.

