Hernández nel mirino dei tifosi napoletani: insulti e minacce sui social (Di lunedì 17 aprile 2023) Frasi vergognose di leoni da tastiera che non conoscono il rispetto: Theo Hernández, calciatore del Milan, ha pubblicato il 7 aprile scorso un post su Instagram per celebrare il primo compleanno del figlio. Alcuni teneri scatti del giocatore francese, di origine spagnola, con il suo bambino sono però stati presi di mira da un gruppo di tifosi del Napoli, forse galvanizzati dalla sconfitta della loro squadra proprio contro i rossoneri (per 1 a 0) nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N A? N D E Z (@theo3hernandez) insulti, minacce, auguri di morte: sotto al post del difensore i commenti offensivi si sono sprecati, rivelando gli istinti più bassi e biechi degli utenti, che si sono ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Frasi vergognose di leoni da tastiera che non conoscono il rispetto: Theo, calciatore del Milan, ha pubblicato il 7 aprile scorso un post su Instagram per celebrare il primo compleanno del figlio. Alcuni teneri scatti del giocatore francese, di origine spagnola, con il suo bambino sono però stati presi di mira da un gruppo didel Napoli, forse galvanizzati dalla sconfitta della loro squadra proprio contro i rossoneri (per 1 a 0) nella partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da T H E O H E R N A? N D E Z (@theo3hernandez), auguri di morte: sotto al post del difensore i commenti offensivi si sono sprecati, rivelando gli istinti più bassi e biechi degli utenti, che si sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Angelredblack1 : @BC_Intl Theo Hernandez ha già una discreta esperienza. Ha già giocato nel Real Madrid e nel Milan! Queste serate l… - sierolone : RT @Rnaples7: In un universo parallelo nel 2019 Maldini non ha mai telefonato, Theo Hernandez ha firmato per il Napoli diventando poi un si… - forzanabuli : @CozzAndrea Perche di nome fa Theo, di cognome Hernandez e gioca nel Milan. Un po come il fatto che Maldini siccome… - luca92383549 : @anto_capuano @ingobbito Pensa a theo hernandez mentre ti vergogni. E organizzate dei buoni piani di fuga in vista… - EresMar_ : RT @Rnaples7: In un universo parallelo nel 2019 Maldini non ha mai telefonato, Theo Hernandez ha firmato per il Napoli diventando poi un si… -

Inter - Benfica: cronaca diretta live e risultato in tempo reale Il Benfica si era piazzato al primo posto, per via di una miglior differenza reti col PSG, nel Girone H e agli ottavi di finale ha eliminato il Clun Brugge (0 - 2 all'andata, 5 - 1 al ritorno). ... Champions, domani Napoli - Milan, poi Inter - Benfica: dove vederle Il Milan, invece, potrebbe confermare l'11 dell'andata (col dubbio Giroud) mettendo in campo un 4 - 2 - 3 - 1 con Maignan tra i pali; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez nel pacchetto difensivo; ... Milan, obiettivo Parisi per la fascia Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno azzurro è finito nel mirino dei rossoneri ... Il Benfica si era piazzato al primo posto, per via di una miglior differenza reti col PSG,Girone H e agli ottavi di finale ha eliminato il Clun Brugge (0 - 2 all'andata, 5 - 1 al ritorno). ...Il Milan, invece, potrebbe confermare l'11 dell'andata (col dubbio Giroud) mettendo in campo un 4 - 2 - 3 - 1 con Maignan tra i pali; Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandezpacchetto difensivo; ...Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'esterno azzurro è finitomirino dei rossoneri ...