Harry (senza Meghan) avrà un posto sul balcone di Buckingham Palace? (Di lunedì 17 aprile 2023) Il principe sarà l'unico di casa Sussex a partecipare all'incoronazione di re Carlo: non è chiaro se avrà un ruolo ufficiale nella cerimonia e se potrà affacciarsi da palazzo con il resto della royal family. Cosa che non era successa durante i festeggiamenti per il Giubileo di Platino, ma il nuovo sovrano potrebbe voler dare un segnale distensivo

