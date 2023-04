Harry Potter: in arrivo il videogioco Quidditch Champions (Di lunedì 17 aprile 2023) Warner Bros Games ha annunciato che sta per arrivare il videogioco Quidditch Games e alcuni fan potranno partecipare ai test. L'universo magico di Harry Potter sarà al centro di un nuovo videogioco che, per ora, si intitola Quidditch Champions. Warner Bros. Games ha annunciato il progetto su Twitter chiedendo la collaborazione dei fan. David Haddad, presidente di WB Games, ha dichiarato: " I fan hanno chiesto a lungo un gioco sul Quidditch e abbiamo lavorato con Unbroken Studios nel corso di vari anni per realizzare un'esperienza di gioco all'altezza delle loro aspettative. Ora stiamo contattando i fan e invitando i giocatori nel mondo di Harry Potter: Quidditch Champions per aiutarci ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Warner Bros Games ha annunciato che sta per arrivare ilGames e alcuni fan potranno partecipare ai test. L'universo magico disarà al centro di un nuovoche, per ora, si intitola. Warner Bros. Games ha annunciato il progetto su Twitter chiedendo la collaborazione dei fan. David Haddad, presidente di WB Games, ha dichiarato: " I fan hanno chiesto a lungo un gioco sule abbiamo lavorato con Unbroken Studios nel corso di vari anni per realizzare un'esperienza di gioco all'altezza delle loro aspettative. Ora stiamo contattando i fan e invitando i giocatori nel mondo diper aiutarci ...

