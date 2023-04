Harry Potter diventa ufficialmente una SERIE TV, Warner Bros. conferma (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Siete pronti a sognare di nuovo di avere una bacchetta magica nel cassetto o magari un mantello dell’invisibilità nell’armadio? Ebbene, dovreste. A quanto pare le avventure di Harry Potter stanno per ritornare ufficialmente sugli schermi. L’annuncio ufficiale è arrivato nel comunicato della Warner Bros., celebre azienda che si è sempre occupata dei film basati sui libri di J.K. Rowling. Il nuovo show arriverà questa volta sul piccolo schermo, offerto dalla nuova piattaforma Max nel formato di una SERIE TV. Non si tratta della prima volta in cui si sente parlare di tale notizia, visto che già nel 2021 un report parlava della SERIE Harry Potter in arrivo sulla famosa piattaforma. L’ufficialità è arrivata e sembra che ci ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Siete pronti a sognare di nuovo di avere una bacchetta magica nel cassetto o magari un mantello dell’invisibilità nell’armadio? Ebbene, dovreste. A quanto pare le avventure distanno per ritornaresugli schermi. L’annuncio ufficiale è arrivato nel comunicato della., celebre azienda che si è sempre occupata dei film basati sui libri di J.K. Rowling. Il nuovo show arriverà questa volta sul piccolo schermo, offerto dalla nuova piattaforma Max nel formato di unaTV. Non si tratta della prima volta in cui si sente parlare di tale notizia, visto che già nel 2021 un report parlava dellain arrivo sulla famosa piattaforma. L’ufficialità è arrivata e sembra che ci ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : La serie tv su Harry Potter si farà! ?? verrà prodotta per HBO Max ?? J.K. Rowling sarà produttrice esecutiva ?? sarà… - trash_italiano : Pier Silvio appena scoprirà della serie tv su Harry Potter, da poter mandare in onda su Italia 1 praticamente tutti… - trash_italiano : ?? È ufficiale: verrà prodotta la serie su Harry Potter - tecnoandroidit : Harry Potter diventa ufficialmente una SERIE TV, Warner Bros. conferma - - earthisatemple : @StefanoSplendo2 Ma dico io se sei uno sgorbio uomo perché ti vuoi trasformare in una donna fica? Qui non c’entra l… -