Harry ha avuto un colloquio "a cuore aperto" con re Carlo: "Vogliono ricucire il rapporto, ecco perché lui ha accettato di andare all'incoronazione"

Harry ha avuto un colloquio "a cuore aperto" con il padre Carlo prima di decidere che sarà presente, solo senza la moglie Meghan e i loro due figli, alla sua incoronazione il 6 maggio prossimo. Lo scrive oggi The Sun rivelando del colloquio tra il principe e re Carlo durante il quale sarebbe stata espressa "la disponibilità a ricucire da entrambe le parti" dopo le esplosive rivelazioni di Harry nel libro 'Spare' e nella serie Netflix. Secondo quanto rivelato dal tabloid, oltre a questo colloquio franco tra padre e figlio – che non avrebbe parlato con il fratello maggiore William – ci sarebbe stato anche uno scambio di lettere con Buckingham Palace prima dell'accettazione dell'invito ...

