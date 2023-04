Harry e Re Carlo si sono parlati | «Vogliono ricucire il rapporto» L’ultima clamorosa indiscrezione

(Di lunedì 17 aprile 2023)e Reavrebbero avuto un colloquio e si sarebbero confrontati su diversi aspetti: entrambe le parti sarebbero disposte ai rapporti che negli ultimi tempi si erano un po’ deteriorati. A riportarlo è il The Sun che specifica come il Duca di Sussex e il sovrano si sianodopo mesi di tensione dovuti alle dichiarazioni dicontro la Famiglia Reale, tensioni che siacuite con il documentario Netflix e l’autobiografia “Spare”. Il colloquio trae ReIl quotidiano inglese The Sun ha rivelato chee ReIII avrebbero avuto un colloquio a cuore aperto, avvenuto prima della decisione del principe di partecipare (senza Meghan Markle e i suoi bambini) all’incoronazione ...

, il figlio minore di Diana e, prosegue stoicamente la battaglia d'odio che ha ereditato figurativamente da sua madre. Nel suo libro appunto si scaglia senza pietà con la moglie del padre: ...All'incoronazione di renon vuole essere messo in un angolo , e pare abbia accettato di presenziare solo dopo l'assicurazione di non essere piazzato su un sedile defilato e lontano dai ......

Il principe Harry e re Carlo si sono parlati. Padre e figlio hanno avuto un faccia a faccia in vista dell'incoronazione del 6 maggio, prima che il Duca di Sussex accettasse di partecipare all'evento.Stando a quanto raccontato da Russell Myers, esperto della famiglia reale, Re Carlo, prima che la Regina morisse, aveva “stretto un ...