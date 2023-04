Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Blockworld_it : Hard fork Shanghai di Ethereum: già oltre un milione di Ether prelevati - Backtothecrypto : I protocolli di liquid staking vedono aumentare i depositi mensili di #ETH nonostante i prelievi post-#Shapella. A… - lecriptovalute : RT “ La quota del Bitcoin rispetto al mercato delle criptovalute è scesa dai massimi di quasi due anni, mentre quel… - ITCointelegraph : La quota del Bitcoin rispetto al mercato delle criptovalute è scesa dai massimi di quasi due anni, mentre quella di… - saaamwhale : RT @ChartMind: • Bitcoin sale nella fascia dei 30.700 • Calo in BTD.d ripresa alts • Ethereum in testa dopo l'hard fork di Shanghai • Aumen… -

Ovviamente non può mancare il celebre to - the - moon per indicare il mood di quel segno! In generale, potresti vivere un periodo da "" , inteso come "spaccatura interiore", o passare il ...Aprile è stato un mese importante per gli sviluppatori di Ethereum, con l'attesissimodi Shapella entrato in vigore il 12 aprile senza intoppi sulla mainnet di Ethereum. Una caratteristica ...L'costituisce un'importante pietra miliare nella roadmap di Ethereum ed entusiasma molti membri della community per il futuro della rete. Molti esponenti della community si sono ...

L'hard fork Shapella di Ethereum è stato eseguito sulla mainnet Cointelegraph Italia

More than 99 per cent of Aave community members voted in favour of the third iteration of the lending and borrowing protocol on zkEVM (zero-knowledge Ethereum Virtual Machine), when the voting ended ...Ethereum had its Shapella Hard Fork last week, and so far, over 1 million Ether (ETH), valued at $2.1 billion, has been withdrawn from Ethereum’s Beacon Chain within the first four days of the ...