Pazienza. La parola che descrive in modo più azzeccato la parabola di basket di Rui, 24enne ala giapponese dei Los Angeles Lakers, è pazienza. E' servita a lui e agli Zags a Gonzaga University, dove ha giocato per tre stagioni, passando da comparsa a prospetto di Lotteria ...Ruie Austin Reaves si sono uniti a LeBron James e Anthony Davis portando a quattro il numero ... un'impresa che nella storia dei Lakers ai playoff non succedevaprimavera del 1988, con ...James è sempre positivo (21 punti e 11 rimbalzi) ma è il giapponesel'eroe del match: 29 punti partendopanchina. Notevole successo anche per i LA Clippers che vincono il primo atto ...

Hachimura, dalla depressione alle stelle. Perché il giapponese è l’X-Factor dei Lakers La Gazzetta dello Sport

Pazienza. La parola che descrive in modo più azzeccato la parabola di basket di Rui Hachimura, 24enne ala giapponese dei Los Angeles Lakers, è pazienza. E’ servita a lui e agli Zags a Gonzaga ...LeBron James e compagni subito a segno all’esordio nella post season: grande prova di Hachimura. Ma preoccupa l’infortunio a Davis. Vittorie importanti per Nuggets e Clippers ...