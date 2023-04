“Ha una lesione”. Ciro Immobile, dopo l’incidente brutte notizie sulla figlia dall’ospedale (Di lunedì 17 aprile 2023) Ciro Immobile ha passato la notte di ieri in ospedale dopo l’incidente che l’ha coinvolto nella mattinata di domenica: insieme a lui anche le figlie; se le condizioni delle più piccola non destano preoccupazioni, quelle della maggiore Giorgia (10 anni) hanno spinto i medici a effettuare più controlli. Intanto continua essere un rebus la dinamica dell’incidente che ha visto l’auto del campione schiantarsi contro un tram. Secondo il calciatore, il tranviere sarebbe passato con il rosso. Secondo la testimonianza del tranviere, il tram aveva il verde e la macchina di Immobile procedeva ad altissima velocità. Sempre ieri erano arrivate le prime parole del calciatore. Al suo procuratore Marco Sommella ha spiegato: “Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 aprile 2023)ha passato la notte di ieri in ospedaleche l’ha coinvolto nella mattinata di domenica: insieme a lui anche le figlie; se le condizioni delle più piccola non destano preoccupazioni, quelle della maggiore Giorgia (10 anni) hanno spinto i medici a effettuare più controlli. Intanto continua essere un rebus la dinamica delche ha visto l’auto del campione schiantarsi contro un tram. Secondo il calciatore, il tranviere sarebbe passato con il rosso. Secondo la testimonianza del tranviere, il tram aveva il verde e la macchina diprocedeva ad altissima velocità. Sempre ieri erano arrivate le prime parole del calciatore. Al suo procuratore Marco Sommella ha spiegato: “Una botta incredibile, una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto ...

