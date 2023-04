Guidonia – Finanziere muore nell’auto, probabile suicidio (Di lunedì 17 aprile 2023) – Un militare della Guardia di Finanza è stato trovato morto all’interno della sua auto, nel centro di Guidonia. E’ avvenuto nella serata di domenica. I passanti hanno avvertito il 112 circa alle ore 10 della sera. Testimoni hanno riferito di aver udito poco prima un colpo di arma da fuoco. Gli agenti della polizia hanno trovato l’uomo, di 55 anni, riverso dentro l’auto con a fianco la pistola d’ordinanza, per cui la prima ipotesi è che si sia trattato di suicidio. Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 aprile 2023) – Un militare della Guardia di Finanza è stato trovato morto all’interno della sua auto, nel centro di. E’ avvenuto nella serata di domenica. I passanti hanno avvertito il 112 circa alle ore 10 della sera. Testimoni hanno riferito di aver udito poco prima un colpo di arma da fuoco. Gli agenti della polizia hanno trovato l’uomo, di 55 anni, riverso dentro l’auto con a fianco la pistola d’ordinanza, per cui la prima ipotesi è che si sia trattato di

