Guida TV: programmi di stasera, lunedì 17 aprile 2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, lunedì 17.4.2023, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Commissario Montalbano – Gli arancini di Montalbano Film TV RAI2 Napoletano? E famme 'na pizza! Show RAI3 Report Attualità RETE4 Quarta Repubblica Film CANALE5 L'Isola dei Famosi '23 Reality Show ITALIA1 Freedom – Oltre il confine Documentario LA7 Le regole della casa del sidro Film REALTIME Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Docureality CIELO Ragazze di Campagna Film TV8 Casino Royale Film NOVE Only Fun – Comico show Varietà first appeared on Ascolti Tv Blog.

