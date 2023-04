Guerra in Ucraina, al Centro Culturale San Bartolomeo le voci dei reporter (Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. Venerdì 21 aprile alle 17 appuntamento al Centro Culturale San Bartolomeo in Largo Belotti a Bergamo con “Incontri: Ucraina, le voci dei reporter”. A un anno dall’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo e a 10 giorni dall’anniversario della promulgazione dell’enciclica Pacem in Terris, le riflessioni di tre grandi giornalisti, inviati di Guerra, autori di tre volumi che danno voce alle vittime del tragico conflitto. Stefania Battistini, inviata di Guerra del Tg1 in Donbass, è autrice per Piemme del volume «Una Guerra ingiusta», racconto di dodici mesi in prima linea. La sua attenzione va al racconto delle sofferenze della popolazione inerme schiacciata dal conflitto. Fiori calpestati dalla storia. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. Venerdì 21 aprile alle 17 appuntamento alSanin Largo Belotti a Bergamo con “Incontri:, ledei”. A un anno dall’invasione dell’da parte dell’esercito russo e a 10 giorni dall’anniversario della promulgazione dell’enciclica Pacem in Terris, le riflessioni di tre grandi giornalisti, inviati di, autori di tre volumi che danno voce alle vittime del tragico conflitto. Stefania Battistini, inviata didel Tg1 in Donbass, è autrice per Piemme del volume «Unaingiusta», racconto di dodici mesi in prima linea. La sua attenzione va al racconto delle sofferenze della popolazione inerme schiacciata dal conflitto. Fiori calpestati dalla storia. ...

