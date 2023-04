Guerra civile in Sudan (Di lunedì 17 aprile 2023) È ; gli scontri tra l'esercito regolare, guidato dal generale Abdel-Fattah Al-Burhan e le Forze di Intervento rapido, comandate dal tenente generale Muhammad Hamdan Dagalo, hanno portato a quasi 100 vittime. Chiusi gli aeroporti e lo spazio aereo. Gb e Usa hanno chiesto l'immediata cessazione degli scontri Leggi su panorama (Di lunedì 17 aprile 2023) È ; gli scontri tra l'esercito regolare, guidato dal generale Abdel-Fattah Al-Burhan e le Forze di Intervento rapido, comandate dal tenente generale Muhammad Hamdan Dagalo, hanno portato a quasi 100 vittime. Chiusi gli aeroporti e lo spazio aereo. Gb e Usa hanno chiesto l'immediata cessazione degli scontri

Regno Unito e Usa chiedono di porre fine alle violenze in Sudan Il Sudan sembra cadere inesorabilmente verso una guerra civile: la seconda giornata della crisi ha visto allargarsi e intensificarsi i combattimenti tra l'esercito regolare del generale Abdel Fattah ... Meloni in Etiopia per promuovere il Piano Mattei per l'Africa ... un duro conflitto civile durato due anni che ha interrotto il percorso di crescita robusta del ... "affrontare i problemi del clima, della guerra, della fame" e frenare le ondate migratorie verso l'UE. ... Il futuro dei Corpi civili di pace, appuntamento a Strasburgo (17/04/2023) ... e far avanzare gli anticorpi civili per il cambio degli scenari che hanno reso possibile la guerra ... allora prevediamo fin da adesso che l'UE si doti di un corpo civile di pace che sia quanto meno ... Darfur, uccisi tre operatori Onu Le Nazioni Unite piangono i primi caduti in Sudan dalla ripresa della guerra civile dopo il tentato colpo di Stato ad opera dei paramilitari filorussi. Tre operatori del World food programme (Wfp) son ...