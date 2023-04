Guerra civile e scontro regionale, i rischi in Sudan secondo Lanfranchi (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli scontri in corso in Sudan in questi giorni sono il risultato di una competizione che va avanti da anni, e che si è intensificata particolarmente negli ultimi mesi. La sfida ruota attorno alla competizione per il controllo del Paese tra le Forze armate Sudanesi (Fas) contrapposte alle Forze di supporto rapido (Fsr), una milizia creata dall’ex-dittatore Omar al-Bashir più di un decennio fa con l’obiettivo di garantire la sicurezza del proprio regime. Negli ultimi dieci anni, le Fsr hanno accumulato sempre più uomini, denaro e potere politico, arrivando a diventare un concorrente diretto per le Fas. Il Sudan si è quindi trovato in una situazione particolare, in cui di fatto il Paese ha due forze armate distinte, con strutture di comando separate e interessi politici ed economici divergenti: una destabilizzazione era attesa, fa notare ... Leggi su formiche (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli scontri in corso inin questi giorni sono il risultato di una competizione che va avanti da anni, e che si è intensificata particolarmente negli ultimi mesi. La sfida ruota attorno alla competizione per il controllo del Paese tra le Forze armateesi (Fas) contrapposte alle Forze di supporto rapido (Fsr), una milizia creata dall’ex-dittatore Omar al-Bashir più di un decennio fa con l’obiettivo di garantire la sicurezza del proprio regime. Negli ultimi dieci anni, le Fsr hanno accumulato sempre più uomini, denaro e potere politico, arrivando a diventare un concorrente diretto per le Fas. Ilsi è quindi trovato in una situazione particolare, in cui di fatto il Paese ha due forze armate distinte, con strutture di comando separate e interessi politici ed economici divergenti: una destabilizzazione era attesa, fa notare ...

