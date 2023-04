Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn difende la promozione del film sui suoi profili social (Di lunedì 17 aprile 2023) Il regista James Gunn difende la promozione del suo nuovo film Marvel Guardiani della Galassia Vol. 3 sui suoi profili social media nonostante il ruolo di primo piano che ora riveste nei DC Studios. Il regista James Gunn respinge le accuse di conflitto d'interessi e difende la sua promozione di Guardiani della Galassia Vol. 3 sui social media nonostante la sua posizione preminente ai DC Studios. Nei commenti di un post su Instagram del 15 aprile, James Gunn ha risposto a un fan che accusava il regista e capo dei DC Studios di far ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023) Il registaladel suo nuovoMarvelVol. 3 suimedia nonostante il ruolo di primo piano che ora riveste nei DC Studios. Il registarespinge le accuse di conflitto d'interessi ela suadiVol. 3 suimedia nonostante la sua posizione preminente ai DC Studios. Nei commenti di un post su Instagram del 15 aprile,ha risposto a un fan che accusava il regista e capo dei DC Studios di far ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marigio514 : @LivornoPress ?? quanto devono guadagnare questi 'guardiani' della delinquenza umana ? - badtasteit : Continua la promozione di Guardiani della Galassia 3: ecco un nuovo spot del film di James Gunn in arrivo il 3 magg… - Nerdmovieprod : Guardiani della Galassia vol.3: Adam Warlock in azione nel nuovo spot - voguesangio : @VincenzoBattil2 MA HAI VISTO CHE A MAGGIO ESCE GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL 3 - AndreaGrilli76 : @Sbechemia2 No è tutto cartone animato ma è per un pubblico giovane per bambini pensavo fosse diverso ??,venerdì 5 m… -