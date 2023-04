Guardiani della Galassia Vol 3 | il nuovo spot con scene inedite del film di James Gunn

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ecco ildiVol. 3, in attesa dell'uscita nelle sale cinematografichenuova pellicola di. Marvel Entertainment ha appena pubblicato undi: Vol. 3 grazie al quale i fan potranno gustarsi delledeldiin vista dell'uscita al cinema prevista, nelle sale italiane, per il prossimo 3 maggio. Nel breveato il protagonista presenta iche si trovano apparentemente riuniti in una casa mentre stanno parlando di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Matioski : Alle 17:00, il Torrido Duo (Matioski & l'UomoCheSapevaTroppo) scende nelle strade per sconfiggere la criminalità e… - badtasteit : Dalla #Framestore, ecco un video dedicato agli effetti speciali di Guardiani della Galassia Holiday Special... - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia, James Gunn risponde ai fan DC 'gelosi' del suo lavoro in Marvel - GianlucaOdinson : Guardiani della Galassia: Vol. 3, un nuovo spot con scene inedite - moviestruckers : #GuardianiDellaGalassiaVol3: per James Gunn il focus è “il gruppo impegnato a salvare sé stesso” -

Marvel Entertainment ha appena pubblicato un nuovo spot diGalassia: Vol. 3 grazie al quale i fan potranno gustarsi delle scene inedite del nuovo film di James Gunn in vista dell'uscita al cinema prevista, nelle sale italiane, per il prossimo ...Toni, direttore generale di Banca Macerata, main sponsor dello spettacolo , ha usato ... CompagniaRancia, Comune di Tolentino e Amat, hanno accolto e sostenuto il progetto, che si ...... in quanto l'uscita del trailer era attesa per la fine di aprile/inizio maggio: non solo perché in contemporanea con lo sbarco nelle sale diGalassia Vol. 3 , ma soprattutto perchè in ...

Guardiani della Galassia 3: ecco un nuovo spot del film di James Gunn BadTaste.it Cinema

Ecco il nuovo spot di Guardiani della Galassia Vol. 3, in attesa dell'uscita nelle sale cinematografiche della nuova pellicola di James Gunn. Marvel Entertainment ha appena pubblicato un nuovo spot di ...In questa puntata il trailer di The Marvels, la campagna promozionale dei Guardiani della Galassia, l'animazione a Cannes e altre notizie.