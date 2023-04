Green Shopping | le borse fatte a mano a Palermo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LS_Shopping : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Saucony Jazz Fade Black/Blue/Green, Scarpe da Campo e da Pista Unisex-Adulto, 37.5 EU ??… - LS_Shopping : ?? Only Onlbreda Wrap L/S Cardigan Knt, Chinois Green, M Donna ?? - LS_Shopping : ?? Tommy Hilfiger Reg Polo SS P/E, Courtside Green, XS Donna ?? - LS_Shopping : ?? CMP KIDS HANKI 2.0 SNOW BOOTS, Stivali da Neve, Unisex - Bambini e ragazzi, Blu (River-Lime Green), 32 EU ??… -

Scooter, bici elettriche e una 500: il comune di Verona fa shopping green Virgilio

Si rinnova in parte il parco mezzi del comune di Verona, all'insegna della mobilità rigorosamente green: due scooter, 8 bici e una 500.Roma, il 14 aprile, si tinge di verde con l'inizio dell'Italia Green Film Festival, il concorso internazionale di film Green. Oltre 300 opere in concorso provenienti da tutto ...