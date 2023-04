Grande partecipazione a Castelvenere per la cerimonia in onore di Carlo Verrillo (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – “Il fare è cieco senza il sapere e il sapere è sterile senza l’amore” è la frase di Papa Benedetto XVI riportata sulla targa commemorativa intitolata al dottor Carlo Verrillo, a 25 anni dalla sua scomparsa, a cui l’amministrazione comunale di Castelvenere ha intitolato una strada nel centro del paese. La cerimonia dello scoprimento della targa è stata preceduta da un incontro nell’aula consiliare del Comune dove il Sindaco Alessandro Di Santo, insieme ai colleghi medici Antonio Di Lucrezia e Guido Verrillo, che hanno iniziato la loro carriera professionale proprio col dottor Carlo Verrillo, hanno ricordato la figura dell’uomo, del professionista e del politico, da sempre impegnato nella Democrazia ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “Il fare è cieco senza il sapere e il sapere è sterile senza l’amore” è la frase di Papa Benedetto XVI riportata sulla targa commemorativa intitolata al dottor, a 25 anni dalla sua scomparsa, a cui l’amministrazione comunale diha intitolato una strada nel centro del paese. Ladello scoprimento della targa è stata preceduta da un incontro nell’aula consiliare del Comune dove il Sindaco Alessandro Di Santo, insieme ai colleghi medici Antonio Di Lucrezia e Guido, che hanno iniziato la loro carriera professionale proprio col dottor, hanno ricordato la figura dell’uomo, del professionista e del politico, da sempre impegnato nella Democrazia ...

