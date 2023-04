Grande Fratello Vip, previste alcune novità per l’ottava edizione. Per il ruolo di opinioniste due super nomi (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Gf Vip 7 è terminato da solo due settimane, ma a Mediaset già si pensa all’ottava edizione del reality e da quanto si apprende da Giuseppe Candela su “Dagospia“, ci saranno parecchi cambiamenti. Intanto la durata non sarà più di quasi 200 giorni, ma si tornerà come all’antico, ovvero tre mesi o poco più L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Soleil sbotta contro Gianmaria (VIDEO): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Soleil posta una dedica ai suoi fan: “Grazie per ogni momento, ogni parola, pensiero. Potervi guardare negli occhi…” Ex gieffina, durissimo attacco a Manuel: “Ma chi si crede di essere, coltiva l’umiltà e non peccare di ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Gf Vip 7 è terminato da solo due settimane, ma a Mediaset già si pensa aldel reality e da quanto si apprende da Giuseppe Candela su “Dagospia“, ci saranno parecchi cambiamenti. Intanto la durata non sarà più di quasi 200 giorni, ma si tornerà come all’antico, ovvero tre mesi o poco più L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Gf Vip, clamorosa indiscrezione: Signorini lascia la conduzione? Ecco chi potrebbe sostituirlo Soleil sbotta contro Gianmaria (VIDEO): “E’ proprio una persona brutta, fa schifo ma si smaschera da solo….” Soleil posta una dedica ai suoi fan: “Grazie per ogni momento, ogni parola, pensiero. Potervi guardare negli occhi…” Ex gieffina, durissimo attacco a Manuel: “Ma chi si crede di essere, coltiva l’umiltà e non peccare di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Grande Fratello, sempre con Signorini al comando, torna alla versione originale con le persone comuni. 'La durata c… - trash_italiano : ?? Grande Fratello torna alle origini. Nella prossima edizione, sempre condotta da Signorini, ci saranno concorrenti… - GiusCandela : GRANDE FRATELLO REVOLUTION, ECCO TUTTE LE NOVITA' DELLA PROSSIMA EDIZIONE 1) CONCORRENTI NIP 2)DURATA LIMITATA 3)… - bennypsyc : RT @ruffi4no: ecco già pronto il best of del mio percorso al grande fratello - bananathings : RT @ruffi4no: ecco già pronto il best of del mio percorso al grande fratello -