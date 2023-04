Grande Fratello verso il ritorno al passato con nip e qualche (vero) vip

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 17 aprile 2023) CasaVip Era il 10 giugno 2019 quando Barbara D’Urso salutava i suoi ragazzi per l’ultima volta. Da allora le porte della casa delsi sono spalancate solo per i Vip (o per persone spacciate incredibilmente come tali). Ora la versione originale distarebbe per tornare. Il conduttore, come DM anticipato in tempi non sospetti, sarà Alfonso Signorini che più volte, negli ultimi mesi, ha espresso la volontà di avere a che fare con le persone comuni. Il progetto, come rivelato da Dagospia, sta prendendo piede. Stando a quanto ci risulta, l’idea sarebbe comunque di avere all’interno della casa dei Vip. Pochissimi nomi – ne basterebbero 4 – ma di alto profilo. Il sito di Roberto D’Agostino aggiunge che la durata dovrebbe essere ridotta a 3-4 ...