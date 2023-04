Grande Fratello, ecco i due nomi clamorosi che potrebbero prendere il posto di Sonia Bruganelli e Orietta Berti (Di lunedì 17 aprile 2023) Poco fa il portale Dagospia ha rivelato quali potrebbero essere le novità sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. La settima edizione del reality, terminata lo scorso 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon, seppur particolarmente contestata, ha ottenuto buoni risultati in termini di ascolti. Ed è per questo che il prossimo settembre il Grande Fratello tornerà su Canale 5 e al timone vi sarà nuovamente il giornalista Alfonso Signorini. Al di là della conferma del conduttore, la nuova edizione potrebbe essere caratterizzata dal ritorno alle origini. Infatti, a varcare la Porta Rossa di Cinecittà, non sarebbero più i “Vip” bensì le persone comuni, i così detti “Nip”. Si ripartirebbe, quindi, con il Grande Fratello 17, dato che l’ultima edizione del format ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 aprile 2023) Poco fa il portale Dagospia ha rivelato qualiessere le novità sulla prossima edizione delVip. La settima edizione del reality, terminata lo scorso 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon, seppur particolarmente contestata, ha ottenuto buoni risultati in termini di ascolti. Ed è per questo che il prossimo settembre iltornerà su Canale 5 e al timone vi sarà nuovamente il giornalista Alfonso Signorini. Al di là della conferma del conduttore, la nuova edizione potrebbe essere caratterizzata dal ritorno alle origini. Infatti, a varcare la Porta Rossa di Cinecittà, non sarebbero più i “Vip” bensì le persone comuni, i così detti “Nip”. Si ripartirebbe, quindi, con il17, dato che l’ultima edizione del format ...

