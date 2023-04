Grande Fratello | cambia tutto La drastica decisione di Pier Silvio Berlusconi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Grande Fratello, sempre con Signorini al comando, torna alla versione originale con le persone comuni. 'La durata c… - trash_italiano : ?? Grande Fratello torna alle origini. Nella prossima edizione, sempre condotta da Signorini, ci saranno concorrenti… - GiusCandela : GRANDE FRATELLO REVOLUTION, ECCO TUTTE LE NOVITA' DELLA PROSSIMA EDIZIONE 1) CONCORRENTI NIP 2)DURATA LIMITATA 3)… - H0TKNIIFE : il grande fratello nip - chemerd4 : vabbè io i provini per il grande fratello nip li faccio lì dentro voglio solo creare drama e ubriacarmi -

Pier Silvio Berlusconi ha messo mano alVip . L'amministratore delegato di Mediaset ha prima chiesto ad Alfonso Signorini e concorrenti una linea 'meno trash', poi ha deciso di introdurre un'importante novità. A rivelarlo è ...Ci sarebbe clamorose novità per la nuova edizione , l'ottava, delVip . Secondo quanto ha riportato infatti Dagospia , per il reality show targato Mediaset ci potrebbe essere un ritorno alle origini, fortemente voluto anche dai telespettatori, ovvero ...... sui social, ilLapo si scatena con le critiche rivolte verso Maranello di Giulia ... Il risultato della prima parte del 2022 infatti non è stato replicato in questo 2023 didelusione per ...

Ciò che molti sul web chiedono a gran voce da mesi potrebbe presto – ovvero a settembre – avverarsi: il ritorno del Grande Fratello ante-vip. Alfonso Signorini, reduce da un’edizione eccessivamente ...Grande Fratello… cambia. Si torna alle origini, a quando il reality vedeva come protagonisti non più personaggi noti del mondo dello spettacolo, della cultura, ma gente comune. Il cambiamento arriva ...