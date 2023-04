(Di lunedì 17 aprile 2023) Dal 27 arile al 18 maggio 2023 le domande per l'aggiornamento delleATA 24: i termini sono contenuti nella circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 26532. L'aggiornamento delleriguarda sia gli aspiranti che si inseriscono per la prima volta, sia color che sono già in graduatoria di prima fascia eaggiornare i propri. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, dichiarazioni titoli di riserva e legge 104 devono essere ripresentate - uil_rua : RT @orizzontescuola: Graduatorie ATA 24 mesi, come calcolare il punteggio. Ecco il calcolatore della Uil Scuola Rua - uil_rua : UIL Scuola RUA Venezia ( - scuolainforma : Graduatorie ATA 24 mesi, domande dal 27 aprile: come calcolare il punteggio - orizzontescuola : Graduatorie ATA 24 mesi, come calcolare il punteggio. Ecco il calcolatore della Uil Scuola Rua -

Chiediamo l'integrazione delledel concorso straordinario bis che era nato per far ... Sull'incontro tenuto a proposito delle problematiche del personale, affrontate in sede di rinnovo ...Leggi anche24 mesi, calcolo servizio: vale quello prestato in Valle d'Aosta e nelle Province di Trento e BolzanoChiediamo l'integrazione delledel concorso straordinario bis che era nato per far ... C'è stata una riunione sulle problematiche del personalee c'è ancora in ballo il rinnovo del ...

Graduatorie ATA 24 mesi, come calcolare il punteggio. Ecco il calcolatore della Uil Scuola Rua Orizzonte Scuola

Un concorso straordinario ter è “inutile” per Anief se non si assume anche da prima e seconda fascia delle GPS. Sulle pensioni serve ...Avezzano – Ha rischiato di buttare alle ortiche non soltanto 5 anni di studi delle superiori ma anche diverso anni di servizio come assistente tecnico e il depennamento dalla rispettiva graduatoria. L ...