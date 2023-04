GPS elenco aggiuntivo 2023 sostegno: chi può inserirsi. Servizio svolto durante il corso vale, va inserito. E la laurea o diploma di accesso al TFA? (Di lunedì 17 aprile 2023) Graduatorie GPS: la domanda presente su Istanze online, la cui presentazione è possibile fino al 27 aprile ore 14, è riservata ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno, non già inseriti in prima fascia GPS (con qualche eccezione). Molti aspiranti in procinto di conseguire il titolo di specializzazione sostegno in Italia dovranno inserirsi con riserva perchè il titolo sarà in possesso entro il 30 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 17 aprile 2023) Graduatorie GPS: la domanda presente su Istanze online, la cui presentazione è possibile fino al 27 aprile ore 14, è riservata ai docenti in possesso di abilitazione e/o specializzazione, non già inseriti in prima fascia GPS (con qualche eccezione). Molti aspiranti in procinto di conseguire il titolo di specializzazionein Italia dovrannocon riserva perchè il titolo sarà in possesso entro il 30 giugno. L'articolo .

