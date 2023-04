Gp di Austin | Bagnaia scivola in gara | “Non me lo spiego e non lo accetto”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nuova cocente delusione per Francesco. Dopo la caduta nel Gp d’Argentina, il campione del mondo della Ducatianche nel Gran Premio delle Americhe mentre era in testa, sciupando così una grande occasione per riprendersi la testa del Mondiale dove Marco Bezzecchi resta al comando. Ad approfittare del ritiro a 12 giri dalla bandiera a scacchi del pilota torinese è l’ottimo Alex Rins che, sulla sua Honda Lcr, vince adprecedendo la Ducati del team VR46 di Luca Marini (il fratello di Valentino Rossi) e la Yamaha di Fabio Quartararo (Yamaha). Bella rimonta per la Aprilia di Maverick Vinales querta davanti a Oliveira. Chiude sesto il leader della classifica piloti Bezzecchi (ora a +11 punti su Pecco), mentre completano la top ten Zarco, Morbidelli, Di Giannantonio e Augusto Fernandez. Un’altra occasione persa per ...

Il terzo posto di Fabio Quartararo adsembrerebbe smentire le sue frasi prima della gara, ... podio sì, arrivato grazie alle molte cadute - tra cui quella di Francesco- e malgrado ...... 'Tutti lo vedevano grande come una casa: imperiale nella Sprint del sabato dopo aver conquistato la pole position, Francescoaveva tutte le carte in regola per fare il pieno ad- le ...L'insidiosa pista diha messo a dura prova mezzi e piloti. Con l'autogol di, Alex Rins ha portato la sua Honda in testa alla corsa con Luca Marini (Ducati), secondo, e un rinato Fabio ...

Ducati, disastro Bagnaia a Austin: seconda caduta consecutiva per Pecco Tuttosport

motociclo Alex Raines ha vinto domenica il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin. Alla fine lo spagnolo della Honda ha battuto l'italiano Luca Marini su ...Alex Rins won the Grand Prix of the Americas in Austin on Sunday after MotoGP world champion Francesco 'Pecco' Bagnaia, the Saturday sprint winner, crashed while leading from pole position.The Spaniar ...