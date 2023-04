Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPatuanelli : Il CDM approva il DEF indicando +1% di PIL nel 2023, il FMI indica lo 0,7%. Il tutto mentre aspettiamo la pubblicaz… - GabrieleCarrer : ?? Il Cdm oggi “ha dato attuazione a quanto stabilito dal precedente Governo, e dunque attesta che l’esportazione di… - piucciaVegan : RT @MicheleBonates3: Fatela girare,oggi più che mai questa lettera è un cimelio contro gli incapaci. Ah dimenticavo,per aver scritto questa… - Perdukistan : @riclorenzini @ildelfinogiulio Noci interessa il lato materno, la nostra non è una repubblica presidenziale. Abbiam… - mbbelluco : RT @FilippoMiraglia: Il Governo vuole dichiarare l'emergenza a causa del numero di arrivi via mare. Non c'è alcuna emergenza e l'unico prob… -

Si riapre in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, la discussione sul decreto migranti, il cosiddetto Dl Cutro nato con ilin trasferta dopo il naufragio in cui hanno perso la vita oltre 100 persone nelle acque della Calabria. La maggioranza presenta le modifiche al decreto, dalle 12 in prima Commissione, relative ...Leggi Anche Atti vandalici, ok delalle misure contro chi imbratta beni culturali Leggi Anche ... 'Per questa bravata è stato distrutto un parco per bimbi' 'La risposta delè stata molto ...Tuttavia, sia il Ministero che il, al termine del, hanno diramato un comunicato ufficiale dove però non è presente alcun riferimento alla norma. In base alle informazioni in nostro ...

Governo: Cdm, cade divieto export armi a Emirati Arabi Uniti Civonline

Roma, 17 apr. (Adnkronos) – Cade il divieto di export di armi negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha deciso il governo, rende noto il comunicato diffuso post Cdm, dando attuazione a una decisione presa dal ...I risultati del sondaggio di Money.it: per il 94% dei rispondenti sono giuste multe più severe per chi imbratta i monumenti come previsto dal disegno di legge approvato dal Cdm.