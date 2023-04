Google Play Store, rimosse 36 applicazioni con oltre 100 milioni di download (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Il Google Play Store è più sicuro per gli utenti dopo la rimozione di ben 36 applicazioni pensate per i device Android. Il motivo è da ricercare nei malware presenti nelle app in grado di aggirare le protezioni e accedere ai dati sensibili degli utenti. Le applicazioni sono state scoperte dal team di McAfee. L’identificazione è stata possibile grazie alla presenza di una libreria software chiamata Goldoson in grado di raccogliere le informazioni dagli smartphone degli utenti. Attraverso questo malware, gli hacker potevano accedere all’elenco delle applicazioni installate sul device, alle reti Wi-Fi e Bluetooth oltre che alla localizzazione GPS. Tuttavia, il rischio più grande generato dalla libreria riguarda la gestione delle pubblicità. Infatti, ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Ilè più sicuro per gli utenti dopo la rimozione di ben 36pensate per i device Android. Il motivo è da ricercare nei malware presenti nelle app in grado di aggirare le protezioni e accedere ai dati sensibili degli utenti. Lesono state scoperte dal team di McAfee. L’identificazione è stata possibile grazie alla presenza di una libreria software chiamata Goldoson in grado di raccogliere le informazioni dagli smartphone degli utenti. Attraverso questo malware, gli hacker potevano accedere all’elenco delleinstallate sul device, alle reti Wi-Fi e Bluetoothche alla localizzazione GPS. Tuttavia, il rischio più grande generato dalla libreria riguarda la gestione delle pubblicità. Infatti, ...

