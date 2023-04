Google News: come aggiungere un sito ai preferiti (Di lunedì 17 aprile 2023) Google News è una delle fonti principali da cui attingiamo notizie sui più disparati argomenti, è un aggregatore che inserisce siti Web secondo criteri che solo Google conosce in dettaglio. Sebbene siano scelti da Google, nell’aggregatore troviamo siti che non sempre offrono la migliore qualità giornalistica e non è raro trovare disinformazione, fake News, o semplicemente argomenti che non ci interessano. Google News però offre anche la possibilità di creare una lista di siti “preferiti” che possiamo consultare ogni volta ne abbiamo voglia o stiamo cercando qualche notizia in particolare. In questa guida vedremo come realizzare un archivio costantemente consultabile con le ultime News dai siti di cui ci fidiamo ... Leggi su pantareinews (Di lunedì 17 aprile 2023)è una delle fonti principali da cui attingiamo notizie sui più disparati argomenti, è un aggregatore che inserisce siti Web secondo criteri che soloconosce in dettaglio. Sebbene siano scelti da, nell’aggregatore troviamo siti che non sempre offrono la migliore qualità giornalistica e non è raro trovare disinformazione, fake, o semplicemente argomenti che non ci interessano.però offre anche la possibilità di creare una lista di siti “” che possiamo consultare ogni volta ne abbiamo voglia o stiamo cercando qualche notizia in particolare. In questa guida vedremorealizzare un archivio costantemente consultabile con le ultimedai siti di cui ci fidiamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Crudeli45198835 : OH PERBACCO Il 27,5% dei poveri italiani risiede in Puglia, quasi 800mila persone - bizcommunityit : Anche il CIO dice no a una pista di bob a Cortina #CIO - bizcommunityit : Intermonte, al via un nuovo bond per intercettare le attese del mercato sull'andamento futuro dei tassi - MilanoFin… - ItaliaStartUp_ : È crisi degl Nft nell’arte (e non solo). Criptovalute e metaverso non fanno più sognare - Il Sole 24 ORE - Perry01272474 : BUG e FAIL INCREDIBILI nei videogiochi! Game Fails 92 -