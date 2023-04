Gonne a ruota | il must della primavera

(Di lunedì 17 aprile 2023) La gonna a, o corolla che dir si voglia, non ha rivali: è la più chic e femminile di sempre. E questatorna protagonista. Anche in versione coloratissima

Le classichecon lunghezza sotto il ginocchio ma poco sopra la caviglia che a molti ricorderanno quelle un po' anni '50 . Possibile indossarle anche da vere dive con un po' di ...Siamo nell'epoca dellee dei corsetti, del punto vita enfatizzato che crea le nuove silhouette femminili (pensiamo al New Look proposto da Christian Dior con il "solo intento di rendere ...La silhouette delleè perlopiù dritta e svasata, a soppiantare i modelli aanni Cinquanta che optano, dal canto loro, per stampe meno scontate. L'identikit dei vestiti floreali pimavera ...

